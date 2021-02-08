تسببت مياه الأمطار في فاجعة بالمغرب راح ضحيتها 24 شخصا صعقا بالكهرباء، بحسب ما أعلنت السلطات المغربية اليوم (الإثنين)، إثر تسرب إلى وحدة صناعية غير مرخصة بمدينة طنجة ومحاصرة العاملين داخلها، وأكدت أن هذه الحصيلة مؤقتة ومرشحة للارتفاع.وأوضحت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، أن مياه الأمطار تسربت إلى وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضٍ بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطقة المرس بطنجة، ما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون داخل هذه الوحدة الصناعية.وأضافت في بيان أن الوحدات الأمنية ومصالح الوقاية المدنية، تدخلت وتم إنقاذ 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.ويرجح أن يكون تماس كهربائي حصل بسبب تسرب المياه إلى الوحدة الصناعية، ما أدى إلى مصرع العاملين داخلها صعقا بالكهرباء، بينما يتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا.وأغرقت الأمطار الغزيرة في طنجة ليل (الأحد/الإثنين)، عددا من أحياء المدينة السكنية والصناعية وشوارعها، كما تسربت المياه إلى المنازل والمدارس.