أغلق الجيش السوداني اليوم (الإثنين) الشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة تزامناً مع حل الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة.وأفادت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية بأن قوات من الجيش استخدمت الأسلاك الشائكة والعلامات المرورية في إغلاق طرقات رئيسية تمر بمحيط قيادته العامة منذ ليل (الأحدـ الإثنين).وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أصدر مساء أمس (الأحد) قراراً بحل الحكومة الانتقالية، وسط توقعات بالإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم.وأوضحت وكالة «سونا» الحكومية أن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً استثنائياً مساء الأحد لبحث التشكيل الوزاري الجديد.