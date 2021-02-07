أعادت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ممثلة بوحدة حماية الطفل، أحد الأطفال القاصرين شارك في العمليات القتالية وحمل السلاح، بعد أن تم تجنيده من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والزج به في القتال.

وتمت إعادة وتسليم الطفل إلى ممثل الحكومة اليمنية الشرعية تمهيداً لإعادته إلى عائلته، بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، والمختصين من وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة.

جدير بالذكر، أن وحدة حماية الطفل بقياده القوات المشتركة أعادت (١٤٦) طفلا قاصرا تم تجنيدهم من المليشيا الحوثية الإرهابية، وثبتت مشاركتهم في العمليات القتالية بأرض المعركة وحملهم السلاح.

يشار إلى أن ما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية يعد مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الأطفال.