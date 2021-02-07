لا تزال أزمة الانتخابات في إسرائيل تخيم على المشهد السياسي الداخلي وتعصف بالأحزاب، وهاجم رئيس الكنيست ياريف ليفين اليوم (الأحد) جهاز القضاء الإسرائيلي بشدة، ودعا إلى تأجيل جلسة محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المقررة غدا (الإثنين)، والتي تم إلزام نتنياهو بحضورها.وبرر رئيس الكنيست في مقابلة نشرتها صحيفة «يسرائيل هيوم» دعوته إلى تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو بالانتخابات القريبة للكنيست، معتبراً أن جهاز القضاء في دولة تحرص عادة على الابتعاد عن التدخل في عملية الانتخابات، إلا أن هذه القاعدة الأساسية داس عليها جهازنا القضائي بقدم همجية منذ فترة.ومن المقرر أن يحضر نتنياهو من أجل الرد على لائحة الاتهام ضده مع باقي المتهمين، وهم مالك شركة «بيزك» وموقع «واللا» الإلكتروني سابقا، شاؤول ألوفيتش، وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس.