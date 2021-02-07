أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم (الأحد) مقتل 23 من عناصر حركة طالبان في عملية عسكرية لقوات الأمن الوطنية في ولايتي أروزكان وفره وسط وجنوب البلاد.وقالت الوزارة في بيان لها إن العملية التي أجريت في منطقة ديهراوود في ولاية أروزكان وسط أفغانستان أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الحركة وتدمير معقلين لطالبان وضبط كمية من الأسلحة والعتاد، مؤكدة أن 8 من مقاتلي الحركة قتلوا وأصيب آخر بجروح نتيجة غارة جوية نفذت في منطقة بشت رود بولاية فراه.وكانت «البنتاغون» أعلنت الأسبوع الماضي أنه لم يُتخذ بعد قرار بإنهاء الحرب في أفغانستان، فيما ذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن طالبان طلبت من مقاتليها الاستعداد للقتال في حال لم تنسحب القوات الأمريكية في الموعد الذي حدده اتفاق السلام.