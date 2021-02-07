أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة مفخخة من قبل المليشيات الحوثية.

ووفقا لوكالة أنباء الكويت، أوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم (الأحد) أن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانا بتهديد أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت أن استمرارها يعد أيضا انتهاكا صريحا وصارخا للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين الأمر الذي يستوجب وعلى الفور تحركا سريعا من المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة ‏العربية السعودية وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.