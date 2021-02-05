رحبت الحكومة اليمنية أمس (الخمس) بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جون بايدن، مؤكدة دعمها لأي جهود دبلوماسية تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لبلادها وحقن الدماء.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها: الحكومة اليمنية ترحب بتعيين الرئيس الأمريكي تيم ليندر كينغ مبعوثاً خاصاً لليمن، واصفة قرار التعيين بالخطوة الأخرى المهمة التي تتخذها الولايات المتحدة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأعلنت الحكومة اليمنية التزامها التام بالعمل مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام على المرجعيات الثلاث للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصاً القرار 2216.