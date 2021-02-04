قرر قاضي المعارضات بالقاهرة اليوم (الخميس) تجديد حبس كل من صفوان ثابت وخالد الأزهري والسيد السويركي 45 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية، إضافة إلى تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وألقت أجهزة الأمن المصرية في ديسمبر الماضي القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي مالك محلات «التوحيد والنور» لبيع الأقمشة والملابس والأجهزة، ووزير القوى العاملة فى عهد حكومة الإخوان خالد الأزهري، ورجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة «جهينة» للألبان، بناء على تعليمات من النيابة العامة على خلفية الدعوة للتظاهر من دون تصريح.