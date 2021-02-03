أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأربعاء) حرص بلاده على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية وإخراجها من الحالة التي تعاني منها حاليا، من خلال قيام القادة اللبنانيين كافة بإعلاء المصلحة الوطنية.ودعا السيسي، خلال استقباله رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، القادة اللبنانيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية وتسوية الخلافات وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني، مجدداً موقف بلاده الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معرباً عن خالص التمنيات لسعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار.وأكد السيسي استعداد بلاده لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان خصوصاً التداعيات التي خلفتها حادثة انفجار مرفأ بيروت وجائحة فايروس كورونا.بدوره، أشاد الحريري بالجهود المصرية الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الصعد في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني خصوصاً على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.وناقش الرئيس المصري والحريري المشهد السياسي اللبناني وتطورات الأوضاع الإقليمية.