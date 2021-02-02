اتهمت القوات المشتركة في الحديدة اليوم (الثلاثاء) مليشيا الحوثي الإرهابية بإرتكاب 4445 خرقا للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار بالحديدة، خلال يناير الماضي، مؤكدة أن خروقات المليشيا الحوثية خلال يناير شملت انتهاكات إنسانية واعتداء على أعيان مدنية تمثلت بقصف منشآت تجارية ومنازل مواطنين وراح ضحيتها مدنيون.وأشارت القوات في بيان لها إلى أن خروقات المليشيا الحوثية تجاوزت وقف إطلاق إذ امتدت إلى تنفيذ محاولات تسلل وتقدم وشن هجمات متكررة على مواقع القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال.وقتل وأصيب أكثر من 300 مدني بنيران المليشيا الحوثية خلال العام الماضي 2020 رغم الهدنة الموقعة برعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم أواخر 2018.وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني في الحديدة اليوم إن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت بنيران أسلحتها منازل المواطنين في منطقة بيت مغاري بمديرية حيس جنوب الحديدة، ما تسبّب بحالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي.وتوفي اليوم في أحد مستشفيات مدينة عدن أحد المدنيين متأثراً بإصاباته التي أصيب في قصف حوثي على الأحياء السكنية بمديرية الحوك جنوب الحديدة خلال اليومين الماضيين.من جهة أخرى، أكدت تقارير إعلامية مقتل 82 حوثياً بينهم 29 قيادياً في الأيام الأخيرة من يناير الماضي في جبهتي الحديدة ومأرب.