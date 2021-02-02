قتل ما لا يقل عن 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون اليوم (الثلاثاء) في سلسلة انفجارات شهدتها أفغانستان التي تشهد تصاعداً للعنف والإرهاب بوتيرة عالية منذ لقاء جمع قيادات من حركة طالبان بوزير الخارجية الإيراني جواد ظرف.وقالت الشرطة الأفغانية إن انفجاراً استهدف سيارة دفع رباعي وتسبب بمقتل شخصين أحدهما مدير منظمة جمعية الإصلاح الخيرية غير الحكومية محمد عاطف، في حين وقع انفجاران آخران بالمدينة أسفرا عن إصابات، واستهدفا سيارة تابعة لقوة مكافحة المخدرات، وأخرى مدنية.وذكرت الشرطة أن الانفجارات الـ3 تمت باستخدام قنابل لاصقة، فيما أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، آية الله خوجياني اليوم مقتل جندي وإصابة 2 في انفجار استهدف سيارتهم في مدينة جلال آباد بشرق البلاد، كما استهدف انفجار آخر في إقليم باروان بوسط البلاد مسؤولا أمنيا كبيرا.ونفى المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد علاقة حركته بانفجارات كابل.