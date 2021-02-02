في تحد واضح للإدارة الأمريكية الجديدة وتصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي حذر إيران من خطورة الاستمرار في انتهاك التزاماتها النووية، أعلن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي اليوم (الثلاثاء) أن بلاده نصبت 696 جهازا للطرد المركزي من جيل IR2M بسعة 4 أضعاف الجيل السابق في منشأة نطنز في أصفهان وسط البلاد، إضافة إلى نصب سلسلتين من جيل IR6 في فوردو، قرب العاصمة طهران.وقال غريب آبادي عبر «تويتر» إن «هناك المزيد في المستقبل القريب»، مضيفا: «الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قادرة على التحقق وإبلاغ التقدم كما هو مخطط له».وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اقترح في مقابلة مع شبكة «CNN» اليوم أن يتدخل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لعودة منسقة ومتزامنة لإيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن الإدارة الأمريكية تشدد على أن تعود إيران إلى التزاماتها النووية بالكامل.