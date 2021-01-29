طالب سياسيون أوروبيون المجتمع الدولي بالتحرك السريع لمواجهة ما وصفوه بـ«إرهاب الدولة» الذي يمارسه نظام الملالي من اغتيالات وعنف على الأراضي الأوروبية وذلك قبيل النطق بالحكم المقرر في الـ4 من فبراير القادم على الخلية التي كان يقودها الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المتهم بـ«الإرهاب» لتخطيطه ومحاولة تنفيذه تفجيراً خلال مؤتمر منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة قرب باريس عام 2018.

وفي المؤتمر الافتراضي الذي عقد أمس (الخميس) بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية الأوروبية البارزة، بمن فيهم جوليو تيرزي وزير الخارجية الإيطالي السابق، وأليخو فيدال كوادراس نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، والسياسي البريطاني ستروان ستيفنسون منسق الحملة من أجل التغيير في إيران، وباولو كازاكا العضو السابق في البرلمان الأوروبي، وناقش السياسيون توجه إيران الإرهابي والمخاطر المحتملة والمواقف الأوروبية التي وصفوها بالمهادنة والضعيف إزاء ممارسات النظام الإرهابية.

وقال مدير الندوة آلیخو فیدال کوادراس إن النظام الإيراني قمعي بطبيعته، ويجب أن يجعل هذا الأمر ملف إيران أولوية قصوى في السياسة الأوروبية، مضيفاً: أنصح صانعي السياسة إذا كنتم تريدون السلام والاستقرار في المنطقة، وإذا كنتم تريدون احترام حقوق الإنسان في إيران، فلا تتعاملوا مع هذا النظام، لأن استمرار العلاقات معه أمر يشجعه على انتهاك حقوق الإنسان وممارسة الإرهاب وشن الحروب بالوكالة.

وأشار إلى أن أسدي هو رئيس شبكة إرهاب تمتد في 11 دولة أوروبية، وهذه هي قمة جبل الجليد فقط. ونعلم أن المرشد الأعلى علي خامنئي، ورئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية المبتسم دائماً محمد جواد ظريف، جميعهم كانوا يعلمون بالهجوم، ووافق ثلاثتهم على الهجوم، وأمروا به.

من جهته قال وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي إن هذه القضية بمثابة نقطة تحول لفهم كامل حول كيف تهدد إيران وهيكلها الإجرامي والإرهابي أوروبا، مؤكداً أن هذا النظام يعتبر الدولة الأولى الراعية للإرهاب ويغذي الحروب في الشرق الأوسط.

وأضاف: «عندما ألقت الشرطة الألمانية القبض على أسدي، تم العثور على دفتر ملاحظات أخضر في سيارته يحتوي على معلومات مهمة حول مخططه وأفعاله والأموال التي قدمها لعملاء مختلفين في أوروبا وقد قام بما لا يقل عن 289 زيارة إلى دول مختلفة في أوروبا».

ومشدداً بالقول لقد كنت دبلوماسياً ويجب أن أقول إن هذا قدر لا يصدق من النشاط. كان شخصاً يلتقي بالناس ويدفع لهم نقداً ويقوم بكل هذه الأنشطة تحت ستار كونه دبلوماسياً في فيينا، مضيفاً: «تم اكتشاف أربعة أشخاص (ممن تواصل معه أسدي) فقط. ماذا عن الأشخاص الآخرين في هذه الشبكة الذين لا يزالون في أوروبا؟».

وأشار إلى أنه و20 عضواً سابقاً في 12 حكومة أوروبية وقعوا على رسالة مقترحات وجهوها إلى رئيس المفوضية الأوروبية ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وقادة آخرين في الاتحاد الأوروبي لحثهم على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني.

بدوره، أكد عضو البرلمان الأوروبي السابق ستروان ستيفنسون أن هذه المؤامرة أمر بها خامنئي وروحاني وظريف ووزير المخابرات محمود علوي، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يحاسبهم جميعاً، مندداً بالصمت الذي يصم آذان الأوروبيين حيث لم يقل بوريل شيئاً، بل تعهد بالحفاظ على الاتفاق النووي المعيب، ووعد بأن إيران ستستفيد اقتصادياً من رفع العقوبات من جانب أوروبا.

وانتقد ستيفنسون سياسة الأوروبيين بشدة قائلاً: «في زيارته لإيران، لم يذكر بوريل انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يشر إلى قتل المتظاهرين العزل، كان الوعد بإنهاء العقوبات هو الرسالة التي نقلها بوريل. وصلت الرسالة للملالي بأنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي التجارة مهمة، وحقوق الإنسان ليست كذلك» وطالب عضو البرلمان السابق الاتحاد الأوروبي بتصنيف قوات الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وإغلاق سفارات النظام، مؤكداً أن الإعلان عن الحكم الصادر بحق الدبلوماسي الإرهابي ستكون أنظار العالم على بوريل حينها.

غير أن العضو السابق في البرلمان الأوروبي من البرتغال باولو كاساكا رأى أن حصانة الإرهاب التي سمحت لإيران بزرع الموت والدمار في جميع أنحاء العالم هي نتيجة أيديولوجية لا تختلف بأي حال عن النازيين، داعياً المؤسسات الأوروبية إلى تعزيز الوحدة والتمسك بسيادة القانون، وضمان حماية القيم التي تحافظ على تماسك بلدانهم، بما في ذلك الحرية والحماية من الإرهاب.