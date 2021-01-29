أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها مستمرة في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية وفقا لأعلى معايير الصحة والسلامة، ولديها ثقة تامة في البنية التحتية الطبية وفي العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ردا على قرار المملكة المتحدة بوضع قيود السفر على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات، مؤكدة استمرارها في مواجهة التحديات المختلفة في إطار الجهود العالمية الموحدة للحد من الجائحة بطريقة علمية ومدروسة، ومشاركتها في حوار مستمر مع الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فقد صرحت مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية هند العتيبة بقولها: «إن حجر الزاوية في مكافحة الجائحة هو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، حيث سجلت دولة الإمارات أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم. وقد كثفت دولة الإمارات في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم، جهودها للتخفيف من هذه المخاطر. وتشمل التدابير الجديدة إلزام المسافرين القادمين بتقديم فحص سلبي PCR، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات، وتنفيذ حملات توعية بشكل مستمر وبشفافية عالية».

وأضافت العتيبة: «نحن واثقون ببرنامج التطعيم الطموح لدينا والذي يحتل المرتبة الثانية عالميا في مجموع جرعات اللقاح الموزعة بالنسبة لعدد الأفراد، ولدينا ثقة تامة في البنية التحتية الطبية وفي العاملين في الخطوط الأمامية».

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمسافرين البريطانيين المتأثرين بهذا القرار، ستقوم دولة الإمارات بتمديد تأشيرات زيارتهم من دون أي رسوم إضافية، في ظل الظروف الراهنة.