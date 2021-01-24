حذر السيناتور الجمهوري جون كورنين من نتائج محاكمة الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترمب في المجلس للمرة الثانية. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد) موجّهة لزعيم الأغلبية الديموقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر إن مساءلة ترمب قد تُفضي إلى محاكمة رؤساء ديموقراطيين سابقين إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس بعد عامين.وكان شومر أعلن (الجمعة) أن مساءلة الرئيس السابق ترمب في مجلس الشيوخ ستجرى في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير بعد أن يسلم مجلس النواب رسمياً اتهامات المساءلة للمجلس اليوم (الاثنين). وشدد السيناتور الأمريكي على ضرورة التحرك بسرعة للتصديق على أعضاء حكومة الرئيس جو بايدن ومسؤولين إداريين رئيسيين آخرين. وقال إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب والذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ وفريق دفاع دونالد ترمب الوقت للاستعداد في ما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترمب بتهمة التحريض على العصيان (الاثنين) وبدء المحاكمة.يُذكر أن شومر أصبح زعيم مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بعد فوز الديموقراطيين في جولتي إعادة بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا في وقت سابق من الشهر.ومثل هذا التوقيت حلاً وسطاً بعد أن طلب زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من مجلس النواب الذي يقوده الديموقراطيون تأجيل إرسال التهم حتى الخميس القادم، داعياً شومر إلى تأجيل المحاكمة حتى منتصف فبراير لمنح ترمب مزيداً من الوقت لإعداد دفاعه.