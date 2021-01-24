بدأت الشركات الأمريكية تنفيذ العقوبات المفروضة على مليشيا الحوثي الإرهابية، إذ حذف موقع «يوتيوب» التابع لشركة «قوقل» عددا من القنوات التابعة للمليشيا، وهو إجراء روتيني يجب أن يشمل أيضاً بقية القنوات والمواقع الأخبارية.وبحسب وسائل إعلامية يمنية فإن قنوات («المسيرة مباشر»، «الإعلام الحربي»، «فرقة أنصار الله»، «زوامل أنصار الله»، «هنا المسيرة»، «زوامل وأناشيد»، «وحدة الإنتاج الفني») اختفت من على «يوتيوب» رغم عدم إعلان الشركة عن ذلك وبقاء القنوات ذاتها على «تيليجرام».وطالب يمنيون الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع وسائل الإعلام الحوثية والقنوات الرسمية التي تسيطر عليها في صنعاء بما فيها قنوات؛ «اليمن» و«عدن» و«سبأ» و«الإيمان»، بضرورة إغلاقها ووقف البث التلفزيوني في الأقمار الصناعية، وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها وكالة الأنباء اليمنية الحوثية.