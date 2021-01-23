طالبت مسيرة احتجاجية في تونس اليوم (السبت)، بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، وإسقاط النظام، في حين أغلقت قوات الأمن المنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.ويشارك في المظاهرة عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية مئات المحتجين الذين نزلوا خلال الأيام الماضية إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.ودعت الأحزاب والجمعيات المشاركة بالمسيرة في بيان لها اليوم للتصدي لما وصفتها بـ«حملات القمع والاعتقالات والملاحقات القضائية التي يتعرض لها المحتجون من أجل حقوقهم المشروعة»، كما أكدت دعمها للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مختلف أنحاء تونس.يأتي ذلك بعد أن اعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية نحو 800 شخص أغلبهم من القصر، إثر موجة احتجاجات ليلية تخللتها أعمال شغب ونهب، فيما أشارت جهات حقوقية إلى أن أعداد المعتقلين قد تجاوزت الألف، موضحة أن الحملات الأمنية كانت تتعامل بقسوة مع المحتجين.