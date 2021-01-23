أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم (السبت)، تخصيص 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الخضراء في بغداد. وقالت السفارة في بيان، إن الدعم يشمل «تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة». وأضاف البيان «قدم كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة العميد جون تايكرت، التقرير النهائي من فريق المسح إلى قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية اللواء الركن حامد مهدي الزهيري».وتابع «هذا التسليم يمثل إنجازا مهما لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حاليا لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد، وتأمين مقر الحكومة العراقية».وفي ديسمبر الماضي، أكدت السفارة، أن واشنطن ملتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن البلاد. وأعلنت أن الولايات المتحدة قدمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي للمساعدة في تأمين المنطقة الخضراء بالعاصمة التي يقع فيها مقر السفارة.وتتهم الولايات المتحدة مليشيات عراقية موالية لإيران بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.