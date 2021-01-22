ردا على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات القادمة من دولة الإمارات، أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيصل لطفي، أنه يجري حاليا التواصل مع الجانب الدنماركي لاستيضاح تفاصيل القرار والحالات التي تم رصدها، لضمان سلامة وأمن المسافرين.وأشار إلى أن جميع المراكز المعتمدة في دولة الإمارات تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات.