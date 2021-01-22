حذر مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاها، من أنّ لبنان سيواجه وضعاً صعباً جداً وسيصل إلى أماكن لم يتمكن من حلها كلما تأخرت عملية الإصلاح والأزمة ليست فقط اقتصادية ومالية ومعيشية بل أيضاً فيها جزء تربوي على المدى المتوسط والبعيد. وقال في تصريح اليوم (الجمعة): إن البنك الدولي لطالما رفع المشاكل المختلفة التي يعاني منها لبنان، مضيفاً أنّّه في السنوات الأخيرة كل الجهات علقت على هذه المخاوف والتقارير، كما تحدثنا عن المصاعب الاقتصادية تحديداً وكيف يمكن تخطيها ولم يتم الرد من ناحية السياسات على هذه التقارير الاقتصادية.وأكّد أنّ جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني وصل إلى تحت خط الفقر، ونحن ولا نزال ملتزمين بالنقاشات مع القيادات السياسية في لبنان في هذا الإطار لإيجاد الحلول والرد على التقارير هو الحل الوحيد. وأضاف: نحن نرى الأمور تتدهور، والناس يخسرون سبل عيشهم والأمر ازداد سوءاً بعد انفجار بيروت.وتابع كومار جاها: حصلنا على موافقة تأمين لقاح فايزر للبنان يتوافر لـ750 ألف شخص أي مليون ونصف مليون جرعة على نفقة البنك الدولي، وسيكون هناك لقاح آخر والبنك الدولي سيغطي جزءاً من لقاح ثان وتغطي الحكومة الجزء الأكبر.وتابع: دورنا أن نتأكد أن عملية توزيع اللقاح ستكون تبعاً لخطتنا وسنشرف على توزيعه، وسيكون لنا مرصد لعملية التوزيع عبر مدقق مستقل أو مؤسسة تدقيق، وبالتالي سنعرف أن عملية التمويل والتوزيع ستكون بشكل شفاف ووفقاً للمعايير العالمية.