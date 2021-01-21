أعلن وزير الصحة العراقية حسن التميمي، اليوم (الخميس) أن حصيلة التفجيرين الإرهابيين في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد بلغ 32 قتيلا و110 جرحى.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، قال التميمي: «لا وفيات للجرحى في مؤسساتنا الصحية لغاية الآن إثر التفجيرين الإرهابيين».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله أن اعتداءً إرهابياً مزدوجاً بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين.