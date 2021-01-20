أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن القسم ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة رسمياً، وكذلك أدت كامالا هاريس اليمين كأول أمريكية تتولى منصب نائبة الرئيس أيضا.وكان بايدن قد وصل إلى منصة التنصيب في الكونغرس اليوم ( الأربعاء)، برفقة نائبته كامالا هاريس وزوجته وبعض أعضاء الكونغرس. وأعلن البنتاغون عن اختصار العرض العسكري الخاص بمغادرة ترمب لحضور مراسم تنصيبه. وحضر نائب الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترمب مايك بنس إلى مقر الكونغرس لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.وتلت هاريس القسم، متعهدة بالحفاظ على دستور البلاد، والقيام بأداء مهام منصبها. وبعد انتهاء القسم، احتضنت زوجها. وتولت قاضية المحكمة العليا، سونيا سوتومايور، وهي أول قاضية لاتينية في المحكمة العليا، تلقين القسم لهاريس، التي رفعت يدها اليمني أثناء تكرار القسم خلف القاضية.وبعد أداء القسم، أصبحت هاريس أول نائبة رئيس سوداء وجنوب آسيوية.وقد اختارت هاريس، سوتومايور للمهمة. وتم استخدام كتابين من الأناجيل لأداء اليمين، أحدهما يخص ثورغود مارشال، أول قاض أسود في المحكمة العليا. وفي وقت سابق، أعربت هاريس عن إعجابها بكل من سوتومايور ومارشال.وقالت نائبة الرئيس المُنتخبة في تسجيل مصور نُشر على «تويتر» إنها تنظر إلى مارشال على أنه «أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني أرغب في أن أصبح محامية»، ووصفته بأنه «مقاتل» في قاعة المحكمة.وهذه هي المرة الثانية التي شاركت فيها سوتومايور في حفل تنصيب، فقد أقسم أمامها الرئيس المنتخب جو بايدن، في منصب نائب الرئيس باراك أوباما عام 2013.