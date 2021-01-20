هز انفجارعنيف اليوم (الأربعاء) وسط العاصمة الإسبانية مدريد، فيما لم تورد السلطات الرسمية حتى الآن أي معلومات بشأنه، وذكرت قناة «لا سيكستا» التلفزيونية، أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.وقال شهود عيان، إنهم سمعوا انفجارا مدويا، فيما شوهدت أعمدة الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار ولم تؤكد أجهزة الطوارئ بعد ما حدث. ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الانفجار.