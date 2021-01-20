أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق مسعود عبد الصمد، أمس (الأربعاء)، مقتل 3 أشخاص بينهم ضابطان بارزان وأصيب 4 آخرون في حريق أعقبه انفجار في مستودع ذخيرة بأكاديمية بحرية غرب ليبيا.وقال: «لم يتضح سبب اندلاع الحريق ليلا في الأكاديمية في بلدة جنزور، على بعد نحو 24 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس»، موضحاً أن من بين القتلى آمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبوصلاح، ولم يتم تحديد هوية القتيل الثالث.وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها رجال الإطفاء وعربات الإسعاف وهم يندفعون إلى الموقع حيث اجتاح حريق هائل مبنى. فيما ذكرت مصادر محلية أن قنبلة يدوية كانت وراء تفجير الكلية البحرية بجنزور بطرابلس بعد حريق شب في أحد مخازن الأكاديمية ووصول سيارات الإطفاء للموقع. وأكدت أن الانفجار وقع أثناء وصول آمر الكلية ومعاونه إلى مكان الحريق لتفقد الوضع ما أدى إلى مصرعهما مع شخص ثالث من مهجري مخيم تاورغاء داخل الأكاديمية.ووجهت وزارة داخلية الوفاق الاتهام إلى عصابات تجارة المخدرات داخل الأكاديمية على خلفية زيارة رئيس الأركان العامة ومسؤولين أمنيين للأكاديمية قبل يوم واحد من التفجير والاتفاق مع آمر الكلية على تفعيل الأكاديمية وتطهيرها من العصابات.