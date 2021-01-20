أعلنت قوات الشرطة الإيطالية اليوم (الأربعاء) حبس مقاتل أجنبي إيطالي (24 عاما)، بتهمة الضلوع بنشاط يرتبط بالإرهاب في سورية والعراق.ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن الشرطة قولها: إن الاتهامات الموجهة لهذا المواطن تشمل التجنيد الدولي، والتغني بالإرهاب، والتحريض على ارتكاب جرائم لهذه الأغراض.وذكرت السلطات الأمنية أن المشاركة العميقة للحركات الإرهابية على وجه التحديد كانت هي التي دفعته عام 2014 إلى المغادرة للمنطقة السورية العراقية، للانضمام إلى تنظيم القاعدة (جبهة تحرير الشام) مع زوجته، وهي مواطنة تركية من مواليد ألمانيا، أنجب منها في ما بعد أبناءه الثلاثة.وأوضحت أن العملية هي نتيجة تحقيق معقد نسقه المدعي العام في لاكويلا، بهدف تعقب المقاتل الذي تلقى التدبير الاحترازي الصادر منذ عام 2017، من قبل وكيل نيابة أبروزو، وتم تمديده بعد ذلك دوليا.