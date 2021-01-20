أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الأربعاء) اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة في بيان قمة العُلا. وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن جمهورية مصر العربية ودولة قطر تبادلتا مذكرتين رسميتين، إذ اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة بدءا من 18 يناير الجاري بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 من الشهر ذاته بواقع رحلتين أسبوعيا. وقررت وزارة الطيران المدنى إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في 12 يناير، بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذي استمر لأكثر من 3 سنوات.