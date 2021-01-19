أين ستكون وجهة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بعد مغادرة البيت الأبيض غدا (الأربعاء)؟ هذا السؤال أجاب عنه موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي، الذي أعلن اليوم (الثلاثاء) أن ترمب سيسافر إلى ولاية فلوريدا للعيش فيها. وكشف أن إدارة الطيران الفيدرالية أصدرت قيودًا على الرحلات الجوية في سماء بالم بيتش بولاية فلوريدا، يوم غد، ما يؤكد أن ترمب سيتجه جنوبًا بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام غريمه الديمقراطي جو بايدن. ولن يحظى ترمب بوداع الكابيتول التقليدي، كما أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بادين كما هو معهود بين الرؤساء الأمريكيين.يذكر أنه في بالم بيتش يوجد نادي ترمب الخاص «مارالاجو»، ومع تكرار رحلاته هناك خلال توليه الرئاسة، أصبح بمثابة «البيت الأبيض الشتوي».وقد أمضى ترمب بصفته 133 يومًا بالنادي، وعقد عدة قمم مع قادة العالم من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي استقال العام الماضي.وأفصحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن ترمب غيّر عنوان مكتبه إلى بالم بيتش في عام 2019، كاشفا خططه للانتقال إلى هناك بصورة دائمة بعد خروجه من الحكم.