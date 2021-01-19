شددت بريطانيا على ضرورة أن تتوقف إيران عن التدخل في اليمن، متهما نظام الملالي بزعزعة أمن اليمن وأمن المنطقة بشكل عام. وقال وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، خلال جلسة مساءلة في البرلمان البريطاني اليوم (الثلاثاء): «لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن، ونرحب بالخطوات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل حكومة يمنية جديدة شاملة».ودان بأشد العبارات هجوم الحوثيين على مطار عدن الذي أودى بحياة أكثر من 25 مدنياً، داعياً الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات وإظهار التزامات جديدة للعملية السياسية.وقال: «يجب أن نرى نهاية لزعزعة وتدخل إيران في اليمن الذي أدى إلى مزيد من الصراع. وقد طرحنا هذه المسألة مباشرة مع الحكومة الإيرانية».واتهم الوزير البريطاني إيران بأنها تقدم أسلحة للحوثيين وهو أمر مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يحظر تصدير إيران للسلاح. وأعرب عن قلق بريطانيا المتواصل والبالغ من «الدعم المالي والعسكري الإيراني لجماعات مسلحة في المنطقة»، مضيفاً: «نواصل العمل مع منظمات دولية ومع شركائنا لثني إيران عن أنشطتها النووية وعن أعمال زعزعة الاستقرار الأوسع».من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم، تطلع بلاده للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، الذي سينصّب غدا رئيسا جديدا للولايات المتحدة. وأوضح راب في تصريحات صحفية أن الاتفاق النووي مع إيران سيكون من أولى الملفات التي سيتم بحثها مع إدارة بايدن.