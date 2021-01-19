فيما تستعد الولايات المتحدة لتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة خلفا لدونالد ترمب، غداً (الأربعاء)، يشهد الكونغرس جلسات استثنائية للمصادقة على التعيينات الرئاسية الجديدة للإدارة الديمقراطية.وتعقد اللجان المختصة 5 جلسات منفصلة للمصادقة على تسمية وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وزير الدفاع لويد أوستن، وزير الأمن القومي أليجاندرو مايوركاس، مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينس، ووزيرة الخزانة جانيت ييلين. أما المصادقة النهائية على هذه التعيينات فلن تحصل قبل تسلم بايدن منصبه.يأتي ذلك فيما تستعد الولايات المتحدة بقلق لتسلم الرئيس السادس والأربعين جو بايدن مقاليد البيت الأبيض غدا وسط إجراءات أمنية مشددة.وقال القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، إن المعلومات المخابراتية لا تشير إلى وجود تهديد داخلي قبل تنصيب الرئيس المنتخب. وأضاف أن السلطات لن تألوا جهدا في تأمين العاصمة واشنطن.وتعمل السلطات على التدقيق بهُويات أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني بعد أن أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى تقرير مخابراتي حذّر من أن المتطرفين اليمينيين فكروا في التظاهر بأنهم أعضاء في الحرس الوطني.