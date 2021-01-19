قتل 4 أشخاص بينهم مسؤولان محليان وأصيب 6 آخرون في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم (الثلاثاء)، إثر تفجير استهدف سيارة كانت تقلهم بضواحي المدينة، وتبنت العملية الإرهابية حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.وأكد مدير مستشفى المدينة هاشم محمد فرح لوسائل الإعلام المحلية، أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح جراء الانفجار ونقلوا إلى المستشفى، ووفقاً لوسائل إعلام صومالية فإن القتلى هم نائب رئيس منطقة غرسبالي في الشؤون الأمنية والسياسية علي محمد معلم، ورئيس شبابها عبد الرشيد دبد، و2 من الحراس.وذكر موقع «الصومال الجديد» الإخباري، أن سيارة المسؤولين تعرضت لتفجير نتج عن قنبلة مزروعة على جانب الطريق ما أدى إلى مقتلهم، فيما نقلت محطة «راديو دالرسان» عبر موقعها الإلكتروني عن شهود، أن الانفجار وقع بالقرب من حي حوش بمديرية داركينلي في منطقة بنادير.