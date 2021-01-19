اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسعي لإطالة أمد الحرب وتدمير البنى التحتية ومصادرة المساعدات الإغاثية، وتهريب الأسلحة الإيرانية ونهب موارد الدولة ومحاولة فرض التجربة الإيرانية على الشعب اليمني الذي يرفضها.وأكد هادي خلال استقباله في الرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف والوفد المرافق له اليوم (الثلاثاء)، أن الاستهداف الإرهابي الغادر والجبان للحكومة أثناء وصولها مطار عدن الدولي من قبل المليشيا لا يدع مجالاً للشك أنها لا تؤمن بالسلام وتعمل جاهدة على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي إلى جانب اليمن وأمنه ووحدته واستقراره ودعم العملية السياسية لإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.واستعرض الرئيس اليمني تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل تشكيل الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة نشاطاها وفقاً لاتفاق الرياض، لافتا إلى ما تقوم به من جهود لتطبيع الأوضاع وتفعيل الموسسات وتوفير الخدمات.وأشاد بالمواقف الأخوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره ودعمه سياسياً وتنموياً واقتصادياً في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة، مثمناً جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه السياسية والعسكرية التي تنطلق من روح العروبة ووحدة المصير المشترك لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.وبارك هادي جهود المجلس التي تكللت بالمصالحة الخليجية من خلال اتفاق قمة العلا والتي تعزز الصف الخليجي والعربي، مؤكداً ان مجلس التعاون يشكل النواة لتحقيق الوحدة والتكامل العربي والإسلامي.بدوره، أكد الامين العام لمجلس التعاون حرص دول المجلس على وحدة وأمن واستقرار اليمن ودعم شرعيته الدستورية، ورفضه للتدخل الإيراني في الشأن اليمني وللحادث الإرهابي الحوثي الجبان الذي استهدف الحكومة في مطار عدن. ولفت إلى استعدادات دول المجلس لتنظيم مؤتمر مانحين لدعم اليمن في الجانب الاقتصادي والتنموي.