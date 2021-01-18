فيما تتصاعد خسائر مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات القتال، خصوصاً الساحل الغربي لليمن، ووصول عشرات الجثث إلى مستشفيات محافظات الحديدة وذمار وصنعاء، تزايدت الخلافات الداخلية بين القيادات الحوثية، إذ اختطف الانقلابيون اليوم (الإثنين) رئيس النيابة العامة في محافظة عمران المعين من المليشيا القاضي عبدالباري الوزير ونقلوه إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية أن اختطاف الوزير من منزله ظهر اليوم يأتي في إطار الصراع الداخلي لأجنحة المليشيا، خصوصاً بعد إقالة شقيقه وزير المياه والبيئة في حكومة الانقلاب نبيل الوزير، والحديث عن إحالته للتحقيق في قضايا الصراع على أموال بين القيادات.

وأفادت المصادر أن المناطق التي تسيطر عليها المليشيا تشهد انفلاتا أمنيا كبيرا وأزمة نفط وغاز مفتعلة، إذ وصل سعر اللتر الواحد 500 ريال في الأسواق السوداء التي يديرها حوثيون، فيما وصل سعر أسطوانة الغاز 9 آلاف ريال.