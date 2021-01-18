أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيُطلب من جميع المسافرين القادمين إليها (من عمر سنتين فما فوق)، بمن فيهم المواطنون والمقيمون في الولايات المتحدة، تقديم نتيجة سلبية لفحص فايروس كورونا المستجد «COVID-19» في غضون 3 أيام قبل المغادرة على متن رحلاتهم، وذلك ابتداءً من 26 يناير 2021.

وفي 12 يناير الجاري، أصدر مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية (CDC) أمراً يلزم جميع المسافرين جواً القادمين إلى الولايات المتحدة بإجراء فحص كورونا بفترة لا تتجاوز 3 أيام قبل مغادرتهم وجهاتهم، وتقديم النتيجة السلبية للفحص أو الوثائق التي تثبت التعافي من «كوفيد-19» لشركة الطيران قبل الصعود للرحلة.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، سيدخل هذا الأمر حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:01 صباحاً بتوقيت غرينتش) في 26 يناير 2021.

ومع دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، سيحل محل طلب سابق ساري المفعول حالياً وقع عليه مدير مركز السيطرة على الأمراض في 25 ديسمبر 2020، والذي يتطلب نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد-19» قبل مغادرة جميع ركاب شركات الطيران الذين يصلون إلى الولايات المتحدة قادمين من المملكة المتحدة.