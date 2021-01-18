كثفت مليشيا الحوثي جرائمها ضد المدنيين في محافظة الحديدة، وقتلت أمس (الأحد) امرأة وأصابت شخصين في قصف عشوائي على مديريتي حيس والدريهمي. وقالت مصادر عسكرية وطبية لـ«عكاظ»، إن قذيفة حوثية أصابت المرأة في بطنها أثناء عملها داخل منزلها في حيس، كما أصيب مواطن في قصف عشوائي بالدريهمي. وأفادت بأن الهجوم الحوثي العشوائي على الأحياء جاء بعد فشل مسلحي المليشيا في تحقيق تقدم ومقتل ركن إمداد المليشيا في مديرية حيس وعدد من مسلحيه. وتواصل المليشيا إخفاء جرائمها وتهريب الأطراف المتورطة فيها، إذ أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أسماء 49 جثة ممن تمت تصفيتهم على أيدي مسلحيها من المدنيين في محافظة عمران بينهم شيخ قبلي يطالب ذووه باستلام جثته. وأكدت مصادر قبلية أن جميع القتلى تمت تصفيتهم على أيدي حوثيين في عمران وبعضهم في السجون ورفض ذووهم استلامهم إلا بتسليم القتلة إلى القضاء وهو ما ترفضه المليشيا. ولفتت إلى أن المليشيا رفضت تسليم جثثهم إلا بالحصول على تنازلات من أهلهم بينهم سلطان الوروري أحد مشايخ منطقة قفلة بعمران الذي تمت تصفيته على أيدي المليشيا عام 2019. وأفادت المصادر بأن المليشيا تتعمد إخفاء جرائم عصاباتها الإرهابية في عدد من المحافظات وتبتز أسر الضحايا وتختطف كل من يطالب بالإنصاف.