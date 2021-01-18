تواصلت الاشتباكات بين قبائل في مدينة الجنينة جنوب السودان. وأعلن أطباء في غرب دارفور أمس (الأحد) مقتل 48 شخصا وإصابة 97 آخرين.ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن الأطباء قولهم: «إن ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة هجوم المليشيات على مدينة الجنينة (غرب دارفور) أمس الأول»، مؤكدة أن الحصيلة المعلن عنها أولية وقابلة للزيادة، وأفادت بأن أعمال العنف اندلعت إثر مشاجرة بين شخصين خلفت اثنين من القتلى وجرح آخرين وحرق بعض المنازل. وأصدر والي غرب دارفور محمد الدومة قرارا فوّض بموجبه القوات النظامية باستعمال القوة لحسم المتفلتين بالولاية، فيما وصفت هيئة محامي دارفور الأحداث بالمؤسفة.وأمر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بإرسال وفد عال إلى مدينة الجنينة برئاسة النائب العام تاج السر الحبر يضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار.