أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها إلى جمهورية روسيا الاتحادية، بوفاة السفير الروسي المفوض فوق العادة لدى الدولة سيرجي كوزنيتسوف.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد أعربت الوزارة في بيان لها، عن تقديرها العميق لجهود سعادة كوزنيتسوف الدؤوبة لتعزيز أواصر التضامن والصداقة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية خلال فترة عمله، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي تم احرازه في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بالقطاعات المختلفة في السنوات الأخيرة.

كما أعربت الوزارة عن تعازيها الحارة لعائلة سعادة السفير ولزملائه.