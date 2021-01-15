أوقفت السلطات اليونانية سورياً يشتبه بأنه مسلح من «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم القاعدة، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الهولندية في مخيم للاجئين في تيسالونيكي بشمال اليونان. وأعلن مصدر في الشرطة اليوم (الجمعة)، أن الشرطة اليونانية لمكافحة الإرهاب أوقفت الرجل البالغ من العمر 33 عاماً، يوم أمس (الخميس). وأفاد بأنه ستتم إحالة الموقوف على مكتب المدعي العام في تيسالونيكي قبل بدء إجراءات تسليمه إلى هولندا، التي وافق عليها، بحسب وكالة الأنباء اليونانية (آنا). وكان يفترض أن يكون الرجل مقيماً مع زوجته وطفليه في هولندا، حيث منحت أسرته بأكملها اللجوء، حسب الوكالة.