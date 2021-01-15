شن زعيم حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي علي باباجان هجوماً على النظام الحاكم بقيادة رجب أردوغان، مؤكداً أنه لم يتم حل أي مشكلة في ظل نظام الحكم الرئاسي، بل على العكس تماماً زادت المشكلات. ونقلت صحيفة «زمان» المعارضة اليوم (الجمعة) عن باباجان قوله: إنه من أهم مشكلات نظام الحكم الرئاسي أن الرئيس «حزبي ومنحاز». وأكد أن دعم الشعب الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية لتحالف حزبي «الحركة القومية» و«العدالة والتنمية» الحاكم يتناقص يوماً بعد يوم. وأضاف باباجان أنه لا يوجد شخص حالياً سعيد في تركيا، باستثناء المستثمر الأجنبي الذي يدخل ليستفيد من سعر الفائدة المرتفع ويضعه في جيبه.ولفت باباجان الذي كان وزيراً للاقتصاد إلى إقدام التجار والمزارعين على البيع بخسارة لسداد ديونهم، مشدداً على أن الحكومة الحالية لن تكون قادرة بالتأكيد على حل مشكلة الفقر والبطالة.وعلى الرغم من تراجع معدلات البطالة رسمياً وفقا لهيئة الإحصاء التركية، إلا أن رقعة العاطلين عن العمل تتسع في المجتمع.من جهته، قال الصحفي التركي سيف الدين جورسال إن رقم البطالة الرسمي لا يقال لأن أعداد الأتراك الذين توقفوا عن البحث عن فرص العمل لفقدانهم الأمل في إيجاد فرصة عمل مناسبة يتزايد. وأضاف في مقال بموقع T24، أن الجميع يعلم بوجود قطاع ضخم من المجتمع غمرته البطالة وهو ما لا يظهر خلال الإحصاءات المعلنة بشكل مباشر. وحذر جورسال من أن المجتمع التركي يشهد معدلات بطالة عالية منذ نحو 3 سنوات، كما يشهد ارتفاعاً سريعاً في معدلات الفقر، مفيداً أن الوضع الحالي يؤكد أن هذه المعاناة ستتواصل لفترة أطول.ووفق البيانات الرسمية بلغ معدل البطالة في تركيا، لشهر أكتوبر العام الماضي، 12.7%. وقال معهد الإحصاء إن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 391 ألف شخص. ووفق البيانات الرسمية التي تشكك بها المعارضة يبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تركيا 4 ملايين و5 آلاف شخص.