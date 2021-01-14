كشف تقرير لمجلة «نيوزويك Newsweek الأمريكية» اليوم (الخميس) إرسال إيران طائرات بدون طيار متقدمة إلى مليشيا الحوثي في اليمن. ووفقاً للمجلة فإنها اطلعت على صور وأكدها خبير يتابع الأنشطة الإيرانية في المنطقة نشر الطائرات الإيرانية المسيرة من طراز «شهيد-136»، التي يطلق عليها أيضا «الطائرات الانتحارية» في محافظة الجوف شمال اليمن.

ونقلت عن الخبير قوله: «لقد سلم الإيرانيون لوكلائهم الحوثيين في اليمن طائرات بدون طيار متطورة»، مضيفاً: «إنهم ينشرون هذه الطائرات بدون طيار أو يضعونها مسبقا من أجل شن هجوم ضد مجموعة متنوعة من الأهداف الموجودة في نطاقهم».

وتابع الخبير: «ما يحاولون تحقيقه هو (الإنكار المقبول)، كما في القدرة على ضرب هدف أمريكي أو سعودي أو خليجي أو إسرائيلي، ومن ثم إرجاع مصدر الضربة إلى اليمن على أمل إنكار ذلك في مواجهة أي نوع من الانتقام».

في غضون ذلك، عثرت الفرقة الهندسية للقوات المشتركة في الساحل الغربي في اليمن على لغم بحري زرعته المليشيا الإرهابية في مياه البحر الأحمر غربي البلاد.

وأكد مصدر عسكري في الفرقة الهندسية أن اللغم صناعة إيرانية نوع «صدف» يعمل بالاصطدام، مبيناً أن دورية من وحدة الهندسة تلقت بلاغاً عن جسم غريب جرفته الأمواج إلى قرب اللسان البحري في منطقة غليفقة، وسرعان ما تم التعامل معه وتفكيكه وتفجيره من قبل فريق مختص، لافتاً إلى أن المليشيا زرعت الكثير من الألغام من هذا النوع.