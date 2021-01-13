قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم (الأربعاء).وذكرت الوكالة، أن الشيخ نواف الصباح استقبل اليوم رئيس مجلس الوزراء الذي رفع لأمير الكويت كتاب استقالة الحكومة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.وكان الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قال أمس (الثلاثاء)، إن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الحكومة، ووضعوها تحت تصرفه. وأضاف في تغريدة على تويتر، أن رئيس الوزراء استقبل في قصر السيف (الثلاثاء) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، والوزراء، حيث رفعوا لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرفه.وأوردت وكالة الأنباء الكويتية، أن ذلك جاء «في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية».