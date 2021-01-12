صعدت مليشيا الحوثي اليوم (الثلاثاء)، من هجماتها على مواقع قوات الجيش الوطني اليمني في محافظات الحديدة والضالع ومأرب والبيضاء. وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ «عكاظ»، إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات المشتركة والمليشيا في مديرية حيس جنوب الحديدة خلال الساعات الماضية. وأضافت أن المليشيا دفعت بتعزيزات كبيرة وحاولت التسلل إلى مواقع قوات الشرعية.وأكد القيادي العسكري مصطفى البيضاني، إلحاق خسار فادحة في صفوف المليشيا في جبهة جبل مراد بمحافظة مأرب وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية بينها جبل قريضة بمديرية الرحبة والجبال المجاورة له، لافتاً إلى أن عدداً من العناصر الحوثية قتلوا في المواجهات.بدورها، اعترفت مليشيا الانقلاب أمس بمقتل رئيس عمليات الأمن المركزي بمحافظة عمران العقيد أحمد صالح الحاذق دون تحديد موقع مقتله. وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة إلى محافظات مأرب والضالع لتفجير الوضع بالتزامن مع تصنيفها من الولايات المتحدة لها منظمةً إرهابيةً. وأفادت المصادر بأن تعزيزات تشمل أفراداً وأسلحة ومدرعات شوهدت تتحرك من محافظات ذمار وصنعاء نحو محافظتي مأرب والضالع.من جهة أخرى، كشفت مصادر يمنية، توجه عدد من الجامعات الخاصة في صنعاء إلى إغلاق أبوابها بعد تصعيد المليشيا من مضايقاتها ضدها. وأعلنت مصادر جامعية موثوقة، أن الانقلابيين فرضوا مشرفين داخل الجامعات يمارسون أعمالاً قمعية واستخباراتية أدت إلى مضايقة الكثير من الطلاب والأكاديميين، وأوضحت أن مشرفي المليشيا في الجامعات الخاصة يتدخلون حتى في القاعات الدراسية ومراقبة الطلاب وسلوكهم ويشددون على فرض إجراءات لا تختلف عن إجراءات تنظيمي «القاعدة وداعش». وأفصحت المصادر أن المليشيا تمارس الابتزاز والنهب الممنهج لإيرادات الجامعات وتعمل لإفلاسها وهو ما دفع رؤوس الأموال إلى التفكير بمغادرة صنعاء وإنهاء الاستثمارات.