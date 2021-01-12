عينت دولة كندا الشاب العربي السوري عمر الغبرا «مواليد مدينة الخبر السعودية» وزيرا للنقل. وكان السوري الكندي الغبرا عضو البرلمان الكندي للسنة الثالثة على التوالي، وتولى أحد مقاعد الحزب الليبرالي الـ156، من إجمالي 338 مقعدًا في البرلمان، ممثلًا لمقاطعة ميسيسوغا سنتر، المتنوعة عرقيًا وثقافيًا.

ويعد الغبرا أول كندي من أصل سوري يصل إلى البرلمان الكندي، حسبما ذكرت صحيفة «ذا غلوب آند ميل» الكندية، إذ حصل على مقعده النيابي الأول عام 2006، ممثلًا عن مقاطعة ميسيسوغا إريندال حتى عام 2008.

وولد الغبرا عام 1969 في السعودية، بعد أن هاجر والده المهندس المعماري إليها، ونشأ متنقلًا بين سورية والمملكة حتى سافر إلى تورونتو وهو بعمر 19 عامًا لدراسة الهندسة الإلكترونية، وحصل على شهادته من جامعة رايرسون، ثم حصل عام 2000 على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «يورك».

وأعيد انتخاب الغبرا عام 2015، وتولى منصب الأمين البرلماني لوزير تنويع التجارة الدولية، وعينه رئيس الوزراء، جاستن ترودو، في الشؤون الاستشارية لمكتب العلاقات الخارجية.