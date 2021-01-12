تعرضت مواقع مليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني عند أطراف مدينة البوكمال في ريف دير الزور شرق سورية اليوم (الثلاثاء) إلى غارات جوية. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربة جاءت بعد أن عمدت مليشيا «فاطميون» الأفغانية، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، إلى نقل حمولة أسلحة عبر 4 شاحنات كبيرة مخصصة لنقل الخضار والفواكه.وكشف المرصد أن تلك الشاحنات كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع، جاءت عن طريق العراق، وأفرغت في مستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.يذكر أن المليشيات الإيرانية تسيطر مع قوات النظام السوري على مواقع كثيرة في محافظة دير الزور. وتتعرض تلك المواقع لضربات مجهولة المصدر، إلا أن الترجيحات تشي بضلوع إسرائيل، بينما تنفي الأخيرة الأمر.والأسبوع الماضي استهدفت طائرة مسيّرة سيارة تابعة لمليشيا «الحشد الشعبي» العراقي، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية من أحد المعابر الحدودية غير الرسمية قرب مدينة البوكمال، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية إضافة إلى جرح آخرين، بحسب المرصد.