أكد زير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنيين أحمد عوض بن مبارك اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة الشرعية ستعمل على عدم تأثر العمل الإنساني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي جراء التصنيف الأمريكي، وستعمل على منح الإعفاءات اللازمة للمنظمات الإنسانية للقيام بمهامها. وقال في لقاء عبر تقنية الإتصال المرئي مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، إن تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية سيؤدي للضغط عليها وإجبارها على تغيير سلوكها الإجرامي ودفعها نحو السلام.واستعرض وزير الخارجية التحديات التي تواجهها الحكومة وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي والحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن كل الأدلة تشير بشكل قاطع إلى وقوف المليشيا خلف هجوم مطار عدن ومحاولة قتل أمل اليمنيين بتحقيق السلام.وجدد وزير الخارجية اليمني، التأكيد على تصميم الحكومة على عدم السماح للمليشيا بتحقيق أهدافها الإرهابية والإجرامية ضد الشعب اليمني، مبيناً أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة في إطار مساعيها للسلام وإحلال الاستقرار.ونوه سفراء الدول الأوروبية بالجهود التي تقوم بها الحكومة في هذه الظروف الصعبة وتصميمها على تحقيق السلام وممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن وما يحمله ذلك من رسائل إيجابية، مؤكدين مساندتهم للحكومة في تنفيذ مهامها ودعمهم لأمن واستقرار ووحدة اليمن.