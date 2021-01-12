أعلنت خلية الإعلام الأمني في الحكومة العراقية اليوم (الثلاثاء) تنفيذ التحالف الدولي ضربتين جويتين على أوكار تنظيم «داعش» شمال البلاد، مؤكدة أن نحو 7 من مسلحي التنظيم قتلوا.وقالت الخلية في بيان صحفي: «بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي بمحافظة كركوك»، موضحة أن الضربتين أسفرتا عن العثور على أشلاء متناثرة تقدر بـ7 من قتلى العناصر الإرهابية، فضلاً عن العثور على نفق يبعد 10 أمتار من مكان الضربة. وأوضح البيان أنه تم تدمير مكان الضربة بالكامل، كما تم العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على أحزمة ناسفة وأجهزة موبايل مدمرة وملابس نسائية.