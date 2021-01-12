أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم (الثلاثاء)، استعادة أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي تحطمت وعلى متنها 62 من الركاب وأفراد الطاقم. وأكدت البحرية، أنه تم تحديد مكان تحطم الطائرة وستباشر فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين. وقال وزير النقل الإندونيسي، إنه فُقد الاتصال مع الطائرة المنكوبة بعد 4 دقائق من إقلاعها من جاكرتا.وكانت متحدثة باسم وزارة النقل أفادت بأن الطائرة المفقودة كانت تقل 62 شخصاً، بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية في رحلة داخلية. وقالت أديتا إيراواتي، إن طائرة من طراز بوينغ 737-500 أقلعت من جاكرتا في حوالى الساعة 1:56 مساء، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة الساعة 2:40 مساء.وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى سبب التحطم، وهو أول حادث كبير لطائرة في إندونيسيا، منذ عام 2018، وكان على متنها 12 من أفراد الطاقم و50 راكباً، جميعهم إندونيسيون، وبينهم 10 أطفال.