اتهمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الاثنين)، الجمهوريين بتعريض أمريكا للخطر عبر «تواطئهم» مع الرئيس دونالد ترمب الذي تتهمه بالتحريض على تمرد دامٍ ضد البلاد على خلفية أحداث مبنى الكابيتول.وأبدت بيلوسي أسفها لمعارضة الجمهوريين أن يتم بالإجماع تبني قرار يطلب من نائب الرئيس مايك بنس إقالة ترمب، عبر تفعيل التعديل الـ25 للدستور، معتبرة أن «تواطؤهم يعرض أمريكا للخطر ويقوض ديموقراطيتنا ويجب أن يتوقف ذلك»، ولفتت إلى أن التصويت على هذا القرار في جلسة عامة سيتم قريبا.وطرح الديمقراطيون، اليوم في مجلس النواب نص اتهام بحق ترمب، في مرحلة أولى تمهد لإطلاق آلية عزل الرئيس المنتهية ولايته للمرة الثانية، بتهمة أنه «حض على العنف» على خلفية أحداث الكونغرس. كما قدم الديمقراطيون الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس النواب، مشروع قرار آخر يطلب من نائب الرئيس بنس إقالة ترمب، بالاستناد إلى التعديل الـ25 للدستور. ويتوقع أن يتم التصويت عليه في جلسة عامة اعتبارا من اليوم (الثلاثاء).وقبل أيام من انتهاء ولايته، يواجه ترمب دعوات للاستقالة بشكل متزايد بما يشمل معسكره الجمهوري، لتجنب إجراء عزل صعب، في أوج أزمة سياسية وصحية واقتصادية تشهدها الولايات المتحدة.