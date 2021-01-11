أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه اختار وليام بيرنز 64 سنة، والمعروف كدبلوماسي مخضرم شغل مراكز عدة حول العالم، ليتولى إدارة «وكالة الاستخبارات المركزية»، وقال في إعلانه، بحسب ما بثت الوكالات اليوم (الإثنين)، إن «بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية من أجل إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام»، وفق تعبيره في البيان الذي وزعه مكتبه الإعلامي.بيرنز الموصوف بذي باع طويل في الشؤون الخارجية، هو نائب سابق في وزارة الخارجية، وعمل سفيرا للولايات المتحدة لدى روسيا، وقبلها بين 1998 إلى 2001 لدى الأردن، كما كان رئيس المفاوضين في المحادثات السرية التي مهدت الطريق في 2015 للاتفاق النووي الإيراني، وهو يشغل منذ 2014 منصب رئيس مؤسسة Carnegie Endowment of International Peace للسلام الدولي.وشغل بيرنز المتزوج والأب لابنين منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، وفي جلسة الاستماع والمناقضة التي عقدتها لجنة الكونغرس قبل المصادقة على توليه المنصب، تحدث بيرنز عما سماها «الطموحات المشروعة» للإسرائيليين والفلسطينيين، وأكد في الوقت نفسه على «الالتزام الأمريكي الثابت بحماية أمن إسرائيل».