تسلمت القوات البحرية المصرية، اليوم (الاثنين)، فرقاطة جديدة لدعم القدرات القتالية ومواجهة التحديات في المنطقة. وأعلن المتحدث العسكري المصري العميد تامر الرفاعي أن قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد شهد مراسم تسلم الفرقاطة الشبحية الأولى «بورسعيد» من طراز «جوويند» من شركة ترسانة الإسكندرية لتنضم لأسطول القوات البحرية، الذى يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية.وأضاف أن الفرقاطة تعد من أهم القطع البحرية التي تم بناؤها في شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية، بالتعاون مع شركة فرنسية، فضلا عن كونها فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة، وتمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضادة للسفن والطائرات والغواصات.من جهته، أكد قائد القوات البحرية دعم القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ومياه مصر الاقتصادية، ودعم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة. وقال الفريق أحمد خالد إن القيادة السياسية والعسكرية داعمة لتدبير وحدات بحرية حديثة ذات قدرات قتالية عالية فضلاً عن إعداد وتأهيل كوادر شابة يتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى.