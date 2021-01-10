يبحث وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا غداً (الاثنين) بالقاهرة تنسيق المواقف المشتركة لوضع إطار عام يمكن الاستناد عليه لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسط تحركات مصرية بتنسيق مع الأردن وفلسطين، لأجل حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين وفقا لنتائج المشاورات التي جرت مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية.وأعلنت الخارجية الألمانية في بيان لها وصول وزير الخارجية هايكو ماس إلى القاهرة اليوم (الأحد) في مستهل جولة إلى منطقة الشرق الأوسط، يجري خلالها مباحثات بشأن إحياء محتمل لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأوضحت أنه سيلتقي وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا، بينما أفادت الخارجية المصرية بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي في إطار التحضير لاجتماع اللجنة الرباعية التي تضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وهي مجموعة الدول التي تسعى لدفع جهود السلام في المنطقة خلال المرحلة القادمة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية.يذكر أن المجموعة تأسست خلال فبراير 2020، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، من أجل تحريك عملية السلام التي توقفت منذ سنوات.وكان وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام أكدوا خلال اجتماع لهم في شهر سبتمبر الماضي في العاصمة الأردنية دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وأعلن الوزراء التزامهم بدعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية.